Occupazione abusiva della spiaggia di Genova Voltri, denunciato

La Guardia Costiera ha sequestrato un'area demaniale di mille metri quadrati nella spiaggia di Genova Voltri occupata senza titolo e con costruzioni abusive da un operatore commerciale del litorale titolare di una concessione in riva al mare. Il presunto responsabile è stato denunciato penalmente per violazione delle norme demaniali, edilizie e paesaggistiche.

Secondo le indagini l'operatore commerciale avrebbe anche realizzato strutture e locali abusivi senza i titoli e le autorizzazioni necessarie su una superficie di circa duecento metri quadrati. L'operazione fa parte di una più ampia attività di controllo demaniale e ambientale nel porto e sul litorale genovese, volta a verificare la regolarità delle occupazioni e delle attività che vi si svolgono.

In particolare, nel corso dei controlli di polizia ambientale svolti nello scalo genovese sono state ispezionate sedici navi, verificandone la regolarità della gestione dei rifiuti di bordo e dei residui del carico, nonché la qualità dei combustibili, dagli accertamenti sono emerse undici violazioni amministrative per un ammontare di 70mila euro di sanzioni.



