Insulti a Liliana Segre su pagina social della Mediateca Ligure

Insulti sulla pagina social della Mediateca Regionale Ligure sotto a un post relativo al film 'Liliana' sulla storia di Liliana Segre sono stati rivolti contro la senatrice a vita sopravvissuta ai campi di sterminio.

Il sindaco della Spezia, dove sorge la mediateca, Pierluigi Peracchini esprime "vicinanza e condanna l'accaduto".

"La decisione di aderire all'iniziativa di proiettare il film 'Liliana' al cinema Odeon della Spezia, presso la Mediateca Regionale Ligure Sergio Fregoso, rappresenta un'importante occasione di riflessione in vista del 27 gennaio, Giorno della Memoria, per mantenere vivo il ricordo della Shoah nella coscienza di tutti - evidenzia Peracchini -. Purtroppo la pagina social della Mediateca Regionale Ligure, che ha dato visibilità con un post all'iniziativa a cui ha aderito il Comune, è stata bersaglio di commenti offensivi nei confronti di Liliana Segre, episodio che condanniamo con assoluta fermezza. Esprimiamo la nostra più profonda vicinanza alla senatrice a vita e ribadiamo il nostro impegno contro ogni forma di odio e intolleranza".

"La Spezia ha un legame importante con Liliana Segre, - ricorda - avendole conferito nel 2018 il Premio Exodus in riconoscimento del profuso impegno nell'attività di testimonianza della Shoah e nella difesa del valore della memoria storica come antidoto alla violenza e all'indifferenza per onorare la sua testimonianza".



