Falso medico lavorava in ospedale ma non sapeva usare il pc

Non sapeva usare il computer e si giustificava dicendo di essere dislessica Enrica Massone, 57 anni, di Torino, sotto processo oggi a Imperia per avere svolto la mansione di medico all'ospedale di Bordighera tra il 13 luglio e il 28 settembre del 2023 senza avere la laurea in medicina. E' quanto emerso stamani all'apertura del dibattimento davanti al giudice monocratico Eleonora Billeri. La donna è accusata di diversi reati, tra cui falso ideologico esercizio abusivo della professione medica e truffa. "Ricordo che per i primi due o tre giorni aveva delle difficoltà oggettive nell'uso del computer e del sistema informatico - ha affermato il testimone dell'accusa Paolo Petrassi, all'epoca coordinatore dei medici nel reparto di Medicina -. Le ho dato del tempo per acquisire familiarità e dimestichezza ma non era in grado e le ho detto: faccio io, tu stai vicino a me".

Per giustificare questa sua difficoltà a usare il computer la donna aveva asserito di essere dislessica. A smascherare del tutto Massone è stato il dottor Simone Carlini, responsabile del 118, che oltre a essersi accorto che non sapeva suturare - "Può capitare a chi abbia svolto una specializzazione in medicina interna" -, ha notato proprio una mancanza delle basi di medicina, come confermato anche dal report degli infermieri.

Era stata assunta da una società che provvede a fornire personale agli ospedali e che al processo è presente come parte offesa. E' stata accolta la richiesta della difesa, l'avvocato Massimo Davi, con l'accordo del pm, di sottoporre la donna a una perizia psichiatrica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA