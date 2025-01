Davide Falteri è il nuovo presidente di Federlogistica, succedendo a Luigi Merlo, che ha guidato la Federazione degli operatori logistici dalla sua fondazione e per sei anni. Il passaggio di testimone, avvenuto nel segno della continuità, è stato ufficializzato al termine dell'assemblea della Federazione. Falteri, già vicepresidente nazionale e presidente della Federazione in Liguria, ha fondato a Genova il Consorzio Global, un'aggregazione di aziende operanti nel trasporto, nella logistica e nello shipping su scala nazionale, con l'obiettivo di supportare la crescita e la modernizzazione del sistema. "Assumo questa presidenza - ha dichiarato il nuovo numero uno di Federlogistica - in un momento cruciale per l'intera filiera logistica, alla vigilia di trasformazioni significative che richiedono una gestione lungimirante. Federlogistica è chiamata a confrontarsi con vecchie e nuove sfide, finalmente in un contesto economico e politico italiano che ha riconosciuto il ruolo strategico della logistica come strumento essenziale di competitività". Falteri ha inoltre sottolineato l'importanza di investire in intelligenza artificiale, digitalizzazione e relazioni internazionali, elementi indispensabili per proiettare il settore logistico italiano verso il futuro, migliorandone l'efficienza e favorendo l'integrazione nei mercati globali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA