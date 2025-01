Aggredisce compagna che si rifugia in commissariato, arrestato

A seguito dell'ennesima aggressione da parte del compagno ha trovato la forza di scappare e rifugiarsi in un commissariato a Genova. Qui gli agenti hanno ascoltato il suo racconto e subito dopo hanno arrestato il suo aggressore. In manette è finito un uomo di 41 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Gli investigatori del commissariato hanno scoperto che la donna era stata minacciata e picchiata altre volte subendo lesioni personali. In alcune occasioni erano anche intervenute le forze dell'ordine e il 118.

Quando gli agenti si sono presentati a casa della coppia hanno trovato il quarantenne completamente ubriaco. Per lui sono scattate le manette ed è stato portato nel carcere di Marassi.





