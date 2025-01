Sanità, Bucci 'entro 2025 azzerate liste d'attesa in Liguria'

"Il mio obiettivo è azzerare entro un anno le liste d'attesa nella sanità in Liguria, l'ho detto in campagna elettorale, un anno vuol dire entro la fine del 2025".

È l'obiettivo indicato dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci a margine dei lavori del Consiglio regionale.

"Le Asl stanno rispondendo anche sulle liste d'attesa, - spiega - molte cose stanno andando avanti, ad esempio stamattina in Consiglio regionale abbiamo parlato molto dei percorsi terapeutici decisi sin dall'inizio, questa ormai è una cosa obbligatoria che devono fare tutti, i percorsi terapeutici per i malati cronici vanno assolutamente identificati, così come per i malati cronici ma che devono andare avanti per un po' di tempo, queste cose sono già operative, non vedo perché qualcuno lo contesta. Noi faremo un check trimestrale sulla sanità, questo è poco ma sicuro, adesso però stiamo facendo ancora alcune indagini per preparare i cruscotti sulla situazione delle liste d'attesa e dei pronto soccorso, i due punti più critici del sistema".



