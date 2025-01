Rifiuti, Avvenente 'Tmb a Scarpino entro fine marzo 2026'

"L'impianto per il trattamento meccanico-biologico (Tmb) di Scarpino a Genova sarà ultimato e funzionante entro il 31 marzo 2026". A dirlo, durante la seduta del consiglio comunale di oggi, è stato l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente, rispondendo a una doppia interrogazione della minoranza, di Stefano Costa (Misto) e Davide Patrone (Pd), che chiedevano informazioni sul cronoprogramma dell'infrastruttura che servirà a smistare i rifiuti e aumentare quindi la quota di raccolta differenziata.

L'opera avrebbe dovuto essere pronta da anni ma come noto si è verificato un lungo stop a causa di un non preventivato cedimento del terreno. "Sono state portate avanti modifiche al progetto per superare i problemi e la società Rima ha dovuto interloquire con gli enti per le modifiche in oggetto, prevedendo sistemi strutturali con sistemi di fondazione e palificazioni per realizzare l'impianto in totale sicurezza".

Dopo tutte le autorizzazioni necessarie il cantiere è ripartito nell'agosto 2024. "L'allestimento del cantiere è ormai completato e sta procedendo", ha dichiarato Avvenente. I consiglieri Patrone e Costa hanno sottolineato anche le criticità delle ultime settimane nella raccolta dei rifiuti in città e ricordato come i disservizi siano a fronte di una delle Tari "più alte d'Italia".



