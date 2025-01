Regione Liguria, incarichi a Piciocchi sono controversie chiuse

"I diciannove incarichi legali affidati dalla Regione Liguria e dagli enti del sistema regionale tra il 2020 e il 2023 all'avvocato Pietro Piciocchi riguardano controversie chiuse, abbiamo contezza che l'Ordine degli avvocati darà un parere sulla sospensione dalla professione del vicesindaco reggente facente funzioni di sindaco di Genova, non l'abbiamo ancora, quindi nel momento in cui arriverà lo andremo a vedere". Così l'assessore al Personale della Regione Liguria Paolo Ripamonti in Consiglio regionale risponde a un'interrogazione presentata dal consigliere del Partito Democratico Simone D'Angelo sugli incarichi come legale affidati dalla Regione e dagli enti del sistema regionale al vicesindaco del Comune di Genova.

D'Angelo solleva una "questione di opportunità che un esponente della Giunta del Comune di Genova assuma incarichi per la Regione Liguria" ricordando che "l'Ordine degli avvocati di Genova starebbe valutando se sussistono i requisiti per sospendere lo stesso dalla professione di avvocato amministrativista a seguito della assunzione delle funzioni di vicesindaco reggente".

Una serie di incarichi legali affidati da Regione Liguria e dai suoi enti all'attuale facente funzioni di sindaco di Genova solleva interrogativi. I consiglieri regionali di opposizione hanno presentato stamani un'interrogazione chiedendo c ha ricevuto numerosi incarichi legali. Tra questi, incarichi conferiti da Asl Liguri, dall'Istituto San Martino e dalla stessa Regione Liguria. Gli atti di nomina comprendono delibere adottate tra il 2020 e il 2023. I consiglieri regionali Simone D'Angelo, Enrico Ioculano e altri hanno chiesto chiarimenti al presidente della Giunta regionale e all'assessore competente. In particolare, vogliono sapere quanti dei procedimenti affidati all'avvocato Piciocchi siano ancora in corso e se la Regione stia valutando azioni per tutelarsi in caso di sospensione del legale. Recentemente, è emerso che l'Ordine degli Avvocati di Genova starebbe valutando la possibilità di sospendere l'avvocato dalla professione, a seguito dell'assunzione del ruolo di vicesindaco e facente funzioni di sindaco. I consiglieri hanno inoltre chiesto alla Giunta regionale se siano in corso valutazioni per garantire il corretto proseguimento delle vertenze in essere e tutelare gli enti pubblici coinvolti. La risposta della giunta è stata che si attenderà la valutazione dell'ordine degli avvocati.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA