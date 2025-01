Noberasco in ripresa, punta a 120 milioni di ricavi nel 2027

Noberasco, storica azienda specializzata in frutta secca e disidratata, ha superato una fase di crisi "grazie al supporto finanziario del fondo 'illimity Credit & Corporate Turnaround' di illimity Sgr, alla nuova governance che vede Flavio Ferretti al timone come amministratore delegato e, soprattutto, grazie all'impegno collettivo dei dipendenti che non hanno mai smesso di contribuire alla ripresa". Lo sottolinea l'azienda in una nota.

"La scorsa settimana l'assemblea dei soci - spiega Ferretti - ha approvato il bilancio 23/24 con rinnovato ottimismo.

Infatti, a fronte di un fatturato stabile, sul quale hanno inciso i pesanti ridimensionamenti di un portafoglio prodotti in parte non profittevole, il margine è stato riportato a livelli di sicuro interesse. Nonostante la prima parte di questo nuovo esercizio sia partita con rinnovate problematiche sulle materie prime, sugli impatti del cambiamento climatico, sulle tensioni del dollaro e su quelle geopolitiche, l'outlook ci consente di pianificare un futuro prossimo di positività e di sviluppo sostenibile. In seguito alla chiusura del bilancio positivo e alla lettura dei dati di questi mesi, possiamo più tranquillamente prevedere di rispettare le aspettative e puntare a raggiungere i 120 milioni di ricavi entro il 2027 come previsto dal piano industriale (il gruppo ha chiuso il 2023/2024 con entrate per 85 milioni e un ebitda Margin attorno all'6,8% grazie anche al controllo dei costi e degli investimenti).

Questi numeri letti con attenzione si traducono in risultati importanti quali la fiducia da parte degli stakeholder e - dei consumatori, l'accelerazione della crescita e il rafforzamento all'interno delle più importanti catene della grande distribuzione organizzata che aprono scenari anche verso altri canali di vendita".

Per il prossimo triennio Noberasco intende raggiungere obiettivi ambiziosi sviluppando ulteriormente il canale Horeca e il consumo fuori casa con prodotti healthy sempre più in trend come le barrette-snack e nuovi prodotti di frutta 'arricchita'.





