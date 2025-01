Calcio: entusiasmo Spezia, curva già esaurita per il Sassuolo

Alla Spezia cresce l'attesa per la sfida di venerdì sera alla corazzata Sassuolo, capolista indiscussa della serie B. Dopo aver subito il divieto di trasferta a Carrara e sull'entusiasmo della vittoria per 0-4, i tifosi liguri hanno preso d'assalto i siti che offrono i biglietti in prevendita, aperta lunedì sera alle 18. Già esaurita la curva ferrovia, rimangono circa 200 biglietti disponibili in curva piscina e 75 in tribuna. Unico settore ancora con buona disponibilità sono i distinti, che contano circa 600 tagliandi in vendita. La biglietteria dello stadio aprirà da oggi pomeriggio con orario 16-19. La sfida tra la prima e la terza è anche quella tra il miglior attacco del campionato di serie B, quello del Sassuolo con 50 gol all'attivo, e la migliore difesa, quella dello Spezia che ne ha incassati solo 14.



