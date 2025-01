Balotelli 'sono ancora un giocatore del Genoa'

"Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò. Sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe ma ho rispetto soprattutto dei tifosi e poi della 'società' ". Così Mario Balotelli, dalle stories della sua pagina Instagram, risponde alle indiscrezioni degli ultimi giorni che lo volevano in uscita dal Genoa. L'attaccante fino ad ora non ha avuto molto spazio soprattutto sotto la gestione Vieira.

In 9 gare con il tecnico francese ha raccolto appena 34' e nelle ultime quattro sfide per due volte non è stato convocato per motivi fisici, contro l'Empoli e con la Roma, mentre è rimasto in panchina sia a Lecce che in casa contro il Parma.





