Avs propone salario minimo in contratti appalto Regione Liguria

All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha deciso di rinviare in commissione la proposta di introdurre un salario minimo di 9 euro all'ora nei contratti d'appalto della Regione Liguria. L'impegnativa contenuta in un ordine del giorno presentato dalla capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Selena Candia è stata rinviata su proposta della consigliera di Fratelli d'Italia Lilli Lauro dopo che l'assessore regionale al Personale Paolo Ripamonti ne aveva chiesto il ritiro esprimendo parere negativo in caso contrario.

Il rinvio in commissione permetterà di verificare se è possibile arrivare a una proposta di legge condivisa tra maggioranza e opposizione sul tema. "Risulta assolutamente prioritario assumere ogni iniziativa possibile affinché siano assicurate condizioni di lavoro di alta qualità e un adeguato salario dei lavoratori e lavoratrici nel territorio, - sottolinea Candia evidenziando come in molti casi gli addetti alle pulizie negli ospedali o gli addetti alla vigilanza nelle sedi regionali percepiscano una retribuzione esigua attorno ai 6 euro all'ora - specialmente nel contesto delle attività e dei servizi che vedono come protagonista detto ente pubblico in qualità di datore di lavoro e di stazione appaltante".

"Quanto alla definizione di un trattamento minimo unico inderogabile le stazioni appaltanti regionali devono fare riferimento a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, - replica Ripamonti prima di dire sì al rinvio in commissione - riteniamo la misura soprarichiamata adeguata a garantire la tutela dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici e nelle concessioni regionali che rispettano i principi dei contratti nazionale, pertanto si ritiene l'ordine del giorno superato, invito a ritirarlo o esprimo parere negativo".

La consigliera Lauro è così intervenuta proponendo di portare la proposta in commissione per verificare se è possibile raggiungere un'intesa tra maggioranza e opposizione ottenendo l'assenso dell'assessore Ripamonti e di tutti i gruppi dell'assemblea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA