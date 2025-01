A Genova manca numero legale, salta delibera su antenne 5G

Manca il numero legale e in consiglio comunale a Genova salta la votazione della delibera sul regolamento per l'installazione delle antenne 5G. Con solo 19 consiglieri di maggioranza presenti in aula rossa, a fronte dei 20 necessari per lo svolgimento della seduta, la minoranza è uscita per evidenziare la mancanza del numero legale, una situazione che potrebbe verificarsi sempre più spesso, da qui alle prossime elezioni comunali, visto che con la più o meno recente migrazione di diversi consiglieri di centrodestra al gruppo Misto e al nuovo gruppo Progetto al centro, il rapporto tra maggioranza e minoranza è di fatto 20 a 20, con il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi che non ha diritto di voto, e che comunque non era presente in aula al momento della conta.

Oggi, con l'assenza di Davide Falteri (Vince Genova) il centrodestra si è trovato nell'impossibilità di garantire da solo il numero legale. Secondo scivolone in poche ore per la maggioranza che, nel corso della stessa seduta, si è spaccato su un ordine del giorno contro l'omotransfobia.



