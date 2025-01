Dalle ore 6.45 di stamani c'è la disalimentazione elettrica della linea tra Savona e Finale Ligure. La circolazione è temporaneamente sospesa. I tecnici di Rfi sono sul posto per risolvere la criticità. Il ripristino risulta difficoltoso per cui la circolazione rimarrà critica per tutta la mattinata. Rfi ha attivato un servizio bus sostitutivo in diverse tratte.



