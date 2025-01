Shipping, Cosulich ordina la quarta "bettolina"

Il gruppo Fratelli Cosulich ha ordinato ai cantieri cinesi Taizhou Maple Leaf Shipbuilding una nuova bettolina, da 7,999 dwt, per il trasporto di olio combustibile, biocarburanti fino a B100 (diesel puro) e metanolo per il rifornimento delle navi. La consegna, prevista nell'ultimo trimestre del 2026, fa salire a quota quattro la flotta di imbarcazioni del gruppo "pronte per essere utilizzate per il metanolo" che sia aggiungono all'altra flotta di sei unità per il rifornimento di combustibili tradizionali.

"Crediamo fermamente in un futuro multi-energetico e ci impegniamo ad essere sempre all'avanguardia con gli ultimi sviluppi e le innovazioni tecnologiche nell'industria del trasporto marittimo" sottolinea una nota della Fratelli Cosulich annunciando l'ordine appena effettuato. La nave, come le "sorelle", sarà utilizzata nella baia di Singapore.



