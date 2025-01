'Ora la pace', messaggio luminoso su palazzo Regione Liguria

È con l'immagine stilizzata della Striscia di Gaza e la scritta "Cessato il fuoco, ora la pace" che si illuminerà questa sera lo schermo della Regione Liguria.

Un modo per accogliere e sottolineare l'importanza dell'entrata in vigore ieri dell'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas e la liberazione dei primi ostaggi dopo la firma della tregua. Ma anche per ribadire che questo deve essere solo un primo passo verso una pace vera e duratura. "Come Regione Liguria abbiamo voluto ribadire anche noi l'importanza di questo primo accordo che ponga finalmente fine alla spirale di violenza - sottolinea il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -.

ll processo che tutta la comunità Internazionale aspetta da tanto tempo non è ancora concluso, è solo all'inizio e deve puntare a risolvere un conflitto che in oltre 70 anni ha prodotto centinaia di migliaia di morti, sfollati e traumi spaventosi. Anche la Liguria vuol far sentire la propria voce, perché solo un impegno da parte di tutto il mondo può portare alla fine di un incubo e a una pace vera e definitiva, in grado di restituire speranza e futuro alle popolazioni".



