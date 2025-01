Un incendio è divampato al terzo piano e sul tetto dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova nei locali di una multisala cinematografica, che è stata evacuata così come i locali di ristorazione sottostanti. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118. Una colonna di fumo è stata visibile nel centro città. Al momento un persona risulta essere rimasta intossicata dal fumo.

Non sono ancora chiare la cause del rogo.



