Bucci premia i vincitori del trofeo nazionale di nuoto Aragno

È stato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a premiare oggi i vincitori del trofeo nazionale di nuoto Aragno a Genova nel corso della competizione che si è svolta alla piscina di Pra' con atleti provenienti da tutta Italia. La novità della 18/ma edizione è stata la creazione del gran premio 'Liguria 2025 Sprint e Long Distance' in collaborazione con il meeting città di Loano. Sono state 32 le società sportive protagoniste della manifestazione provenienti da tutta Italia con un ritorno dei club liguri, 927 atleti per un totale di 5.000 presenze in gara.

"Si tratta di un appuntamento di eccellenza del nostro territorio che è cresciuto molto diventando un appuntamento di livello nazionale - commenta Bucci -. Grazie alla società Aragno che si distingue sempre per l'ottimo lavoro che è motivo di grande soddisfazione per il nostro sport. Quest'anno si è registrato un grande aumento delle società liguri partecipanti e il passaggio del testimone da Genova Capitale dello Sport 2024 a Liguria Regione Europea dello Sport 2025. Un'edizione che inaugura un anno molto importante con l'obiettivo di portare nuoto di alta tecnica a Genova e lanciare anche il territorio del ponente genovese e della Liguria".



