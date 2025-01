Lezioni gratuite difesa personale per ragazzi comunità Agorà

Iniziativa benefica e gratuita nella palestra Arti's, dove ragazze e ragazzi ospiti di due comunità educative gestite dalla cooperativa Agorà, hanno partecipato al primo seminario gratuito di difesa personale.

L'evento, ideato e condotto dagli istruttori di Krav Maga Fiore e Parodi, ha messo al centro l'insegnamento della resilienza come strumento chiave per affrontare le sfide sociali, emotive e fisiche che questi giovani vivono quotidianamente.

Il seminario, della durata di 4 ore, ha coinvolto i partecipanti in simulazioni pratiche di situazioni problematiche, come bullismo fisico e verbale o minacce più gravi per la propria incolumità. Durante le attività, sono state insegnate tecniche di autodifesa per garantire la sicurezza personale e, soprattutto, sono stati esplorati gli aspetti mentali e emotivi necessari per reagire con prontezza e lucidità agli ostacoli. Ogni tecnica è stata provata in condizioni di stress controllato per permettere ai giovani di sperimentare uno stato mentale di reazione efficace. Gli allievi dei corsi regolari della palestra, con grande entusiasmo e spirito di altruismo, hanno fatto da sparring partner ai partecipanti, contribuendo a creare un ambiente di apprendimento positivo e supportivo.

L'intero evento, compresa l'organizzazione, la location e la partecipazione degli istruttori, è stato realizzato a titolo gratuito. "Attraverso la difesa personale", ha dichiarato uno degli organizzatori. "Vogliamo fornire a questi ragazzi non solo strumenti pratici, ma anche la fiducia e la forza interiore per affrontare la vita con determinazione". A fronte del riscontro positivo da parte dei partecipanti, l'iniziativa si evolverà in una serie di seminari mensili, in programma fino a giugno 2025.

I prossimi appuntamenti saranno aperti al contributo di volontari e di organizzazioni che vogliano mettere a disposizione i propri spazi nonché a sostenere il progetto. Il progetto, con le medesime modalità, è rivolto anche a scuole pubbliche di ogni ordine e grado (intervento degli istruttori durante le ore di educazione fisica) nonché ad altre associazioni che potranno chiedere un riscontro per eventi similari agli istruttori contattandoli attraverso il sito web www.kmgenova.it



