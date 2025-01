La Spezia e Savona finaliste per 'Capitale cultura 2027'

"Una notizia che riempie di orgoglio la Liguria: La Spezia e Savona sono ufficialmente tra le dieci città finaliste per il prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027. Un traguardo importante che vede la nostra regione protagonista. Le audizioni si terranno il 25 e 26 febbraio, sarà l'occasione per le due città di presentare la propria visione e progettualità per valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale. Facciamo il tifo per La Spezia e Savona, simboli della bellezza e ricchezza culturale della nostra Liguria". Lo scrive sui social il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, appresa la notizia.



