Decreto sicurezza, manifestazione antagonista a Genova

Qualche breve episodio di tensione al corteo antifascista di Genova partito poco dopo le 15 dalla stazione Marittima contro il decreto sicurezza del governo e contro l'avvio del tesseramento dei neofascisti di Casapound.

Alla manifestazione prendono parte circa 200 antagonisti. Molte le bandiere della Palestina e alcuni striscioni per chiedere appunto la libertà per la Palestina.

Gli antifascisti sono ora arrivati in piazza Alimonda separati dalla sede di Casapound da un cordone di polizia.





