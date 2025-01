Calcio, Spezia a Carrara senza tifosi. D'Angelo 'dispiace tanto'

"Il calcio è innanzitutto dei tifosi, sarebbe stato giusto avere i nostri presenti. Ci si può fare poco, persone più influenti di me hanno provato a cambiare la decisione ma non c'è stato modo. C'è dispiacere, è la seconda volta che capita in trasferte in cui i nostri sarebbero stati tantissimi". Lo ha detto Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, in vista del derby contro la Carrarese di domenica pomeriggio. Non ci saranno tifosi ospiti, essendo la trasferta stata vietata dal prefetto di Massa Carrara. Decisione che ha fatto storcere il naso al club e alla politica cittadina, visto che all'andata nessuna limitazione era stata messa alla presenza dei supporter apuani. Ma i problemi dello Spezia sono anche sul campo, viste le squalifiche di Cassata, Di Serio e Wisniewski e il sopraggiunto dolore alla schiena del portiere Gori. "Devo valutare alcuni giocatori - spiega il tecnico -. La squadra sente la partita, sappiamo che è una gara che vale molto, non solo per il campanilismo ma anche per la classifica. Ci siamo allenati con grandissima attenzione". Altra insidia il terreno sintetico dello stadio della Carrarese. "Dovremo essere bravi a capire dal riscaldamento. Che sia sintetico, erba o fango l'importante è battagliare".



