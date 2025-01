Serie A: Roma-Genoa 3-1

Roma-Genoa 3-1 (1-1), anticipo della 21/a giornata della Serie A: Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Hummels (76' Pisilli), Ndicka, Saelemaekers (76' Celik), Konè, Paredes, Angelino, Dybala (85' Shomurodov), Pellegrini (46' El Shaarawy), Dovbyk (84' Soulé).

(98 Ryan; 7 De Marzi; 26 Dahl; 66 Sangaré; 22 Hermoso; 12 Abdulhamid; 35 Baldanzi; 59 Zalewski) All. Ranieri Genoa (4-3-3): Leali, De Winter, Bani (32' Sabelli), Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Thorsby (68' Ekhator), Zanoli (68' Venturino), Pinamonti, Miretti (86' Kassa). (27 Marcandalli; 33 Matturro; 11 Pereiro; 72 Melegoni; 8 Bohinen; 30 Ankeye; 99 Stolz; 39 Sommariva). All. Vieira Arbitro: Zufferli.

Reti: 25' Dovbyk, 33' Masini, 60' El Shaarawy e 73' aut. Leali.

Angoli: 2-2 Recupero: 2' e 4'.

Ammonito: Vasquez e Paredes per gioco scorretto.

Spettatori: oltre 62.000.



