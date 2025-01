Re David, nei cantieri si muore per la fretta e il precariato

In Liguria calano lievemente gli infortuni sul lavoro ma aumentano in modo sensibile quello mortali: tra gennaio e novembre 2024 ci sono stati 24 incidenti mortali, quattro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e un terzo di questi ha coinvolto persone che avevano più di 60 anni. In netto aumento (+38 %) le denunce per malattie professionali con un aumento che in valore assoluto in Liguria è superiore anche a quello della Lombardia. I dati, elaborati dal responsabile dell'Ufficio Economico della Cgil Marco De Silva sono all'origine della bocciatura da parte del sindacato della nuova patente a crediti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, applicata al comparto edilizio. Una misura attesa ma che, così predisposta, spiegano dalla Cgil, porterà a meno sicurezza.

"La patente a crediti è stata introdotta per rispondere all'emozione di una strage, quella del cantiere Esselunga di Firenze - ricorda Francesca Re David, segretaria nazionale della Cgil - ma è una norma che è fatta tutta sulle carte. Ma nei cantieri si muore per la fretta, per i cantieri plurimi, per il precariato, per il lavoro considerato solo come uno strumento di produzione per abbassare i costi. Bisogna restituire motivazione alle norme, a partire dal fatto che non si può lavorare se non c'è sicurezza".

Il tema e stato al centro del convegno organizzato in occasione dei 25 anni di attività dello Sportello Cgil Sicurezza sul lavoro a Genova. "I numeri sono quelli di una guerra, 7 morti a Genova, 24 in Liguria - sottolinea Igor Magni, segretario generale Camera del Lavoro - si muore e ci si ammala come 50 anni fa e questo non è più accettabile. La nuova patente introdotta dal governo è l'esatto opposto di quello che auspicavamo. Prima di sospendere l'attività di una azienda dove si sono verificati infortuni sul lavoro anche mortali, si devono aspettare tre gradi di giudizio, mancano gli ispettori sul lavoro e, con la nuova normativa, una azienda viene avvisata prima dell'arrivo del controllo, e il gioco è fatto".

Secondo Aris Capra, responsabile dello Sportello sicurezza Cgil Genova, "le maglie della patente a crediti sono talmente larghe che sanzionare una azienda per una violazione in materia di sicurezza sul lavoro è davvero difficile e, ad esempio è molto meno pericoloso di prima e, per un imprenditore scorretto, è molto meno pericoloso non procedere alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, del Piano Operativo di Sicurezza, o non nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione".



