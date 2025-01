Patto di collaborazione tra Genova e la terza città del Vietnam

Il Comune di Genova e Da Nang, la terza città del Vietnam, hanno siglato un patto di collaborazione nell'ambito del 'City Partnership forum Da Nang 2025'. Davanti a circa cinquecento delegati provenienti da ventidue Paesi, il facente funzioni di sindaco Pietro Piciocchi e l'omologo vietnamita Le Trung Chin hanno sottoscritto un'intesa per promuovere scambi nei settori dei rapporti istituzionali, della cultura, dell'economia portuale e del mare, del turismo, del commercio, della valorizzazione ambientale e della formazione accademica.

"La sottoscrizione del patto nell'ambito del forum internazionale, con delegati da tutto il mondo, è stata una grande vetrina per Genova e il punto di partenza per una collaborazione concreta con la città di Da Nang, in forte espansione, dinamica e proiettata negli investimenti sulla ricerca, l'industria biomedicale, la digitalizzazione, la logistica, la portualità e l'innovazione anche in ambito culturale e museale", sottolinea Piciocchi.

I lavori del forum, che hanno visto la presentazione della città di Genova a una platea selezionata internazionale di addetti ai lavori, sono stati preceduti da un incontro bilaterale tra la municipalità ospitante di Da Nang e la delegazione del Comune di Genova.

"Abbiamo individuato molte opportunità di scambio - spiega Piciocchi - le nostre Università hanno già avviato un rapporto per stringere ulteriori collaborazioni finalizzate allo scambio formativo. La municipalità di Da Nang si è dimostrata molto interessata ad approfondire soprattutto le tematiche della cultura e del turismo per avviare una reciproca promozione sul proprio territorio. I flussi turistici vietnamiti verso l'Italia sono in continua crescita e la visibilità di Genova su questo mercato, in veloce sviluppo, può rappresentare un efficace strumento per intercettare flussi di visitatori da quest'area geografica, molto dinamica e interessata a conoscere la nostra storia e la nostra arte".

Durante l'incontro bilaterale è stata ricordata l'epopea della nave Australe partita su iniziativa dei lavoratori portuali da Genova nel 1973 alla volta del porto di Da Nang per portare generi di prima necessità alla popolazione vietnamita in guerra.



