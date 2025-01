Il Teatro della Tosse di Genova ricorda Tonino Conte

Il 2025 è per il Teatro della Tosse di Genova davvero speciale. Ricorre infatti il cinquantesimo anniversario della sua fondazione e ricorre anche il novantesimo della nascita di Tonino Conte, il suo storico fondatore, scomparso nel 2020. Per questo il nuovo cartellone propone domani e la prossima settimana due iniziative per ricordare Conte, artista poliedrico, poeta, regista, drammaturgo, animatore culturale; e celebrare con lui anche la nascita di un teatro che ha saputo in mezzo secolo di ininterrotta attività proporre programmi alternativi rispetto agli altri palcoscenici cittadini, operando non solo sui consueti palcoscenici, ma individuando anche spazi originali: basta ricordare le performance di diversi anni fa a Monte Sperone o sulla diga foranea.

Questa mattina nel corso di una conferenza stampa sono state presentate le due iniziative. Hanno partecipato con il vertice del Teatro (Amedeo Romeo e Emanuele Conte) le assessore alla cultura della Regione (Simona Ferro) e del Comune (Lorenza Rosso), il direttore di Rai 5 Piero Alessandro Corsini e l'autore Rai Felice Cappa. Domani (Sala Trionfo, ore 19) verrà proiettato in anteprima nazionale il documentario di Rai Cultura "Tonino Conte. Qui ci vorrebbe un regista", firmato appunto da Felice Cappa e in onda sabato 25 gennaio alle 22.30 su Rai 5. Il documentario ripercorre la parabola esistenziale e artistica di Conte - legata a doppio filo alla città di Genova e al rapporto d'amicizia e collaborazione con lo scenografo Emanuele Luzzati e non solo - anche attraverso immagini di repertorio dei principali spettacoli realizzati da Conte a partire dagli anni '60: "Una parte importante delle funzioni della Rai - ha dichiarato Corsini - è la conservazione della memoria attraverso la nostra teca". Giovedì 23 prossimo (ore 20,30 con repliche fino al 2 febbraio) la Sala Campana ospiterà in prima nazionale "Una settimana di bontà 1975", testo inedito di Tonino Conte, regia e scene di Emanuele Conte.

"Mi sono reso conto di quanto fosse sconosciuto dai giovani d'oggi il periodo degli "anni di piombo" - spiega Emanuele Conte - Ormai sembra un'era fa, eppure, per la mia generazione è stata la culla in cui crescere da bambini ad adolescenti. È possibile un confronto fra quel tempo e la contemporaneità? Io penso di sì e "Una settimana di bontà" mette in scena un mondo in tensione continua, specialmente in Italia: bande armate, attentati, omicidi di mafia, l'eroina che ammazzava amici fraterni e che inquinava ogni angolo della città; sullo sfondo la guerra fredda e la bomba atomica che sembrava, da un momento all'altro, doverci cascare sulla testa, e via di seguito. Un testo dal linguaggio modernissimo che non racconta gli anni di piombo, ma li vive dall'interno e li osserva da lontano".



