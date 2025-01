Guasto a porte treno, intercity soppresso e disagi in Liguria

Ancora disagi per i viaggiatori delle ferrovie in Liguria a causa di un guasto a un treno che ha avuto un problema alle porte ed è stato soppresso. Un treno che seguiva ha accumulato un ritardo di 45 minuti.

Il problema è sorto a bordo del treno 3357 Ventimiglia-Genova dove è stato registrato un problema alle porte che lo ha costretto ad arrivare in ritardo a Savona, dove è stato poi cancellato. Il treno 3359 Alassio-Genova che lo seguiva ha accumulato ritardo ma ha proseguito fino a Genova.

Due giorni fa una serie di guasti avevano provocato altri gravi ritardi ai treni nella regione. Nei giorni scorsi la giunta regionale della Liguria ha deciso di bloccare gli aumenti degli abbonamenti e dei biglietti nella regione a seguito dei disagi subiti dai viaggiatori nel corso del 2024.

Su proposta dell'assessore ai Trasporti Marco Scajola era stata deliberata la sospensione dell'aumento delle tariffe del servizio ferroviario, pari al 2,5%, che sarebbero dovute scattare a decorrere dall'inizio del 2025



