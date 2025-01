False sentenze per farsi pagare dai clienti, arrestato avvocato

L'avvocato genovese Giampaolo Naronte è in carcere a Chiavari (Genova) dove essersi consegnato per scontare una condanna definitiva a cinque anni e otto mesi.

Il professionista, in passato anche assistente universitario, avrebbe fabbricato sentenze false per fare credere a un cliente di avere vinto la causa e farsi pagare. È accusato di falso, truffa ed esercizio abusivo della professione. In passato ha avuto una quindicina di procedimenti disciplinari per altri procedimenti penali.

La vicenda delle false sentenze inizia nel 2018. In quel periodo un suo cliente lo denuncia tramite l'avvocato Riccardo Savi. Secondo Il cliente, Naronte avrebbe dovuto assisterlo in una causa di lavoro e invece lo raggira. Il pm Fabrizio Givri descrive così il comportamento del legale: "ometteva di depositare, una volta firmato il mandato, il ricorso dopo il tentativo di conciliazione" e davanti alle richieste del lavoratore di conoscere l'esito del procedimento "dapprima firmava la falsa attestazione di un assistente giudiziario sul deposito del ricorso" e poi siglava "il falso provvedimento con cui il presidente della sezione lavoro del tribunale di Genova assegnava la causa a un giudice" e, infine, "formava la falsa sentenza apparentemente emessa dal giudice istruttore", in cui risultava la condanna del datore di lavoro e un risarcimento di oltre diecimila euro.

Dalle indagini emergono episodi analoghi nel passato. Adesso per il legale si sono aperte le porte del carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA