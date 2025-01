Detenuto scarcerato s'arrampica su garitta per tornare in cella

Un detenuto tunisino di 26 anni con precedenti per furto con strappo e rapina, che era stato rimesso in libertà, si è arrampicato sulla garitta all'ingesso del carcere di Valle Armea, a Sanremo, nell'estremo tentativo di non lasciare il penitenziario. Per due volte ha cercato di scavalcare la struttura ma alla fine gli agenti lo hanno convinto a desistere. A denunciare l'accaduto è il sindacalista Fabio Pagani, segretario regionale ligure del Uilpa Polizia Penitenziaria. "Ci riferiscono che il detenuto, con diversi reati alle spalle, sia anche un soggetto psicologicamente instabile - commenta Pagani -. Succede pure questo a Sanremo, un istituto che conta una presenza di 275 detenuti e soprattutto senza sottufficiali e che vede la Uil in conflitto col neo provveditore, per avere inviato ispettori dalla Liguria a Cuneo, anziché a Sanremo". E' probabile che il giovane nordafricano volesse rientrare in cella non avendo altro posto in cui andare.





