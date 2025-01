Circolazione ferroviaria Genova-Ventimiglia sospesa per lavori

La circolazione ferroviaria lungo la linea Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Loano (Savona) dalla mezzanotte di oggi alle 4 di lunedì 20 gennaio sarà sospesa in entrambe le direzioni per lavori di manutenzione a un ponte sul torrente Bottassano. Lo comunica Trenitalia annunciando che i treni Intercity e regionali subiranno variazioni, limitazioni e cancellazioni, pertanto saranno attivate corse sostitutive con bus. L'orario dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale e non sarà ammesso il trasporto di biciclette a bordo.



