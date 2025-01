Calcio:Vieira 'Genoa ha le qualità per salvarsi, è l'obbiettivo'

"Per un'ora abbiamo fatto bene, poi il 2-1 ha indirizzato la partita". Così Patrick Vieira, tecnico del Genoa, a Dazn dopo il ko all'Olimpico contro la Roma. "Ora è importante il Genoa - ha aggiunto -. Abbiamo provato a fare una gara importante e con personalità, abbiamo avuto anche un periodo positivo, ma la differenza era troppo alta per noi stasera". Sulla condizione della sua squadra ha poi spiegato: "Siamo in un momento difficile, ma abbiamo le qualità per salvarci. Questo è l'obiettivo". Infine un pensiero su Masini, in gol alla sua prima gara da titolare in Serie A: "E' uno che dà sempre il massimo per i compagni. Queste qualità sono importanti per noi e per i tifosi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA