Accordo Comune Savona-Università Genova per assumere laureandi

Il Comune di Savona e l'Università di Genova hanno siglato un accordo per agevolare l'ingresso di giovani qualificati nella pubblica amministrazione attraverso contratti di formazione e lavoro della durata di tre anni.

L'intesa, firmata dal sindaco di Savona Marco Russo e dal rettore dell'Università di Genova Federico Delfino, prevede l'individuazione di studenti meritevoli che siano esperti in ambiti che possono variare da quelli digitali a quelli tecnici a diversi altri che andranno individuati di volta in volta. I giovani dovranno essere in pari con gli esami previsti nel piano di studi ed avere un'età inferiore ai 24 anni. Saranno assunti con un contratto della durata di 36 mesi.

"Siamo orgogliosi di lanciare un'iniziativa che rafforza ancora di più il legame dell'Università con Savona che si caratterizza sempre di più come una città che guarda ai giovani - dichiarato il sindaco Russo -. Attraverso la convenzione investiamo sulle nuove generazioni dando loro la possibilità di applicare le competenze acquisite durante il percorso universitario, mentre il Comune beneficia del loro entusiasmo e delle loro capacità innovative per migliorare i servizi ai cittadini".

"Il progetto è un bel segnale che viene lanciato alle nostre studentesse e ai nostri studenti che vedono premiato il loro impegno a concludere nei tempi il loro percorso universitario e, al contempo, hanno l'opportunità di entrare immediatamente nel mondo del lavoro - sottolinea il rettore Delfino -. La formula di formazione on the job in abbinamento a un contratto triennale a tempo determinato con inquadramento nell'area dei funzionari rappresentano un ottimo viatico per transitare dall'Università al lavoro".

Il protocollo prevede percorsi di selezione trasparenti e mirati, con il coinvolgimento diretto dell'Università di Genova sia nella valutazione dei candidati sia nella definizione di programmi formativi professionalizzanti coerenti con le esigenze di innovazione del Comune di Savona.



