Turismo, oltre 5.500 km di percorsi escursionistici in Liguria

Con 37 nuovi percorsi inseriti e 2 tracciati migliorati nella 'Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria' il patrimonio di sentieri tracciati percorribili nella Regione aumenta di 132 chilometri arrivando a un totale di 5.588 chilometri di itinerari a disposizione di cittadini e turisti. Lo spiega il vicepresidente della Regione Liguria con delega all'Escursionismo Alessandro Piana illustrando il tredicesimo aggiornamento della carta escursionistica regionale.

"Si tratta di un ulteriore impegno per potenziare e razionalizzare l'offerta turistica del nostro entroterra, puntando sulla rete escursionistica come risorsa fondamentale per il territorio - commenta -. I nuovi percorsi, richiesti da 12 Comuni della provincia di Savona e dal Parco del Beigua, aggiungono 132 chilometri alla rete regionale, portando il totale a 1.013 itinerari".

Tra i nuovi tracciati spiccano l'Anello di Vezzi (Comune di Vezzi Portio), il Giro del Monte Spinarda (Comune di Calizzano) e il Sentiero del Cornaro (Comune di Celle Ligure), oltre ad alcune varianti che migliorano l'accessibilità e la sicurezza di percorsi già esistenti. L'inserimento dei nuovi percorsi nella Carta Inventario comporta la dichiarazione di pubblico interesse e permette ai comuni di accedere ai contributi regionali per interventi di manutenzione e valorizzazione.

La Giunta regionale ha stanziato nuove risorse per l'Alta Via dei Monti Liguri e lo 'Sportello della Montagna'. "Continuiamo a investire risorse per la tutela del nostro paesaggio e degli escursionisti - aggiunge Piana -. L'Alta Via dei Monti Liguri rappresenta non solo un'opportunità unica per il turismo sostenibile, ma anche un simbolo dell'identità culturale e ambientale del nostro territorio". È previsto l'avvio di una nuova procedura di selezione pubblica per individuare un'organizzazione del terzo settore, che si occuperà di rendere sicura e fruibile la rete escursionista ligure. Gli interventi riguarderanno, in particolare: il monitoraggio e la manutenzione ordinaria dell'Alta Via dei Monti Liguri e la gestione sinergica e coordinata delle associazioni locali attraverso lo 'Sportello della Montagna'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA