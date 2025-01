Un incendio è divampato la scorsa notte nel bosco sopra località Fabbriche, a Genova Voltri. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato causato da un tir andato a fuoco mentre transitava in A26, all'altezza del raccordo con la A10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'incendio è ancora attivo. In A26 è aperta una sola corsia in direzione del bivio con la A10.



