Globicefalo morto a Sestri Levante è stato cremato in Piemonte

È finita oggi la triste storia del globicefalo di oltre 200 chilogrammi di peso spiaggiato a Borgo Rena a Sestri Levante (Genova) e rimasto oltre un mese in riva al mare in attesa della rimozione. Dopo una prima telefonata di un turista che segnalò l'avvistamento del mammifero alle forze dell'ordine, la notizia è arrivata al Comune che a sua volta ha segnalato il caso all'Asl 4, che dopo un esame ha a sua volta preso contatti con la Circomare tramite la Delegazione di spiaggia di Riva Trigoso. Alla fine la soluzione del problema è tornata in capo al Comune e il sindaco Francesco Solinas ha deciso di fare un impegno di spesa per il complesso intervento di recupero con una gru da parte dell'impresa Bado di Casarza Ligure. Il globicefalo è stato quindi consegnato a una ditta di cremazione di animali di Albisola (Savona) che poi ha fatto giungere la carcassa del gigante del mare a un inceneritore dedicato di Ceresola d'Alba (Cuneo), dove è finita la triste storia del mammifero spiaggiato.



