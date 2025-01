Giorno Memoria, ultimo sopravvissuto genovese incontra i giovani

L'ultimo sopravvissuto genovese ai lager nazisti Gilberto Salmoni ha aperto le celebrazioni per il Giorno della Memoria 2025 insieme a numerosi studenti delle scuole liguri presenti stamani a Palazzo Tursi all'incontro intitolato 'La vita spezzata'.

L'iniziativa, organizzata dall'Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea 'Raimondo Ricci' in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria e la presidenza del Consiglio comunale del Comune di Genova, ha regalato momenti particolarmente emozionanti grazie al dialogo diretto tra Gilberto Salmoni e gli studenti, che hanno avuto l'opportunità di porgli domande e ascoltare le sue toccanti risposte.

"Oggi è un momento importante - dichiara il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba - che arriva proprio nella giornata in cui è stata annunciata la possibile tregua a Gaza.

Abbiamo avuto l'opportunità di riflettere sul peso e sul valore della memoria, la preziosa testimonianza di Salmoni ci insegna che cosa è stato lo scempio delle leggi razziali: uomini, donne e bambini perseguitati e uccisi non per ciò che avevano fatto o per ciò in cui credevano, ma solo perché esistevano. Ci insegna che ricordare significa riconoscere i meccanismi che portano all'odio, alla discriminazione e all'esclusione, per poterli contrastare con forza e determinazione. È una delle ultime voci dirette dell'Olocausto, il suo racconto è un grande dono e sono davvero felice di aver visto partecipare così tanti ragazzi: sono loro i protagonisti del nostro tempo e solo grazie a loro, la memoria può continuare a illuminare il cammino della consapevolezza. Non c'è futuro senza memoria".

"Liana Segre aveva 8 anni - commenta il presidente dell'IIscrec Mino Ronzitti - e Gilberto Salmoni non ne aveva compiuti ancora 10, quando furono emanate le leggi razziali che li allontanarono dalle loro scuole, dalle loro amicizie, dalla felicità dei giochi e dei sogni della loro infanzia. Né lei, né lui potevano capire il 'perché', né i loro genitori potevano spiegare loro il "perché". Entrambi erano senza colpe, se non quella di essere nati ma vennero deportati poco tempo dopo ad Auschwitz Birkenau e Buchenwald".



