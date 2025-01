Giorno memoria, ultimo sopravvissuto a lager incontra studenti

Il ricordo delle leggi razziali "i miei erano di religione ebraica ma ma io ero biondo con gli occhi azzurri, non mi sentivo diverso dai miei compagni di scuola", il tentativo di fuga in Svizzera, concluso a un passo dal confine, la separazione dalla sorella e dei genitori portati ad Auschwitz e uccisi, e l'arrivo al campo di lavoro di Buchenwald, dove c'era poco da mangiare e tanto da lavorare. È un racconto toccate e molto lucido quello di Gilberto Salmoni, classe 1928, ultimo dei sopravvissuti genovesi ai lager. Un momento di incontro con gli studenti genovesi, organizzata dall'Ilsrec in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e la Presidenza del Consiglio comunale di Genova, che ha aperto le celebrazioni per il giorno della memoria 2025. "I nazisti piu che tremendi erano cattivi - ha detto - ci davano pochissimo da mangiare, lavoravamo tutto il giorno ma quando non guardavano si smetteva di lavorare". Un incontro che arriva proprio nella giornata in cui è stata annunciata la possibile tregua a Gaza, come ha ricordato il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba. "Abbiamo avuto l'opportunità di riflettere sul peso e sul valore della memoria, - ha detto - e la preziosa testimonianza di Gilberto Salmoni ci insegna che cosa è stato lo scempio delle leggi razziali con uomini, donne e bambini perseguitati e uccisi non per ciò che avevano fatto o per ciò in cui credevano, ma solo perché esistevano". "Il Giorno della Memoria non deve essere una mera occasione celebrativa - ha aggiunto il presidente di IIscrec Mino Ronzitti - e quel 'perché' deve continuare a interrogare le nostre coscienze: sul passato e sul presente. Solo così la memoria potrà divenire coscienza storica e civica, offrendoci gli strumenti per affrontare le sfide inedite dell'oggi". "Con l'incontro con Gilberto Salmoni - ha concluso Alessandro Clavarino direttore dell'Ufficio scolastico provinciale - ancora una volta è stato trasmesso ai giovani il testimone della memoria".



