Ex casa cantoniera sarà auditorium Conservatorio della Spezia

Apre alla Spezia il cantiere per trasformare l'ex cantoniera Casa Lombacca in un auditorium con foresteria a servizio del conservatorio "Giacomo Puccini".

L'opera costerà 2.9 milioni di euro finanziati dal Miur.

L'edificio, nato nell'Ottocento come opera di difesa della piazzaforte marittima sabauda, è in comodato d'uso gratuito alla scuola superiore di istruzione musicale fino al 2042 dalla Provincia della Spezia, che ha curato il progetto di rinnovamento. "Ci voleva in questa città un auditorium che avesse delle caratteristiche di polivalenza tale da poter essere usata anche con ensemble sufficientemente grandi come un'orchestra o un coro - spiega Giovanni Bruno, direttore del Conservatorio Giacomo Puccini -. Sarà un grande progresso per la nostra attività di formazione, ma anche per la produzione e la performance delle altre realtà culturali che vorranno animarla".

Oltre agli appartamenti per i professori in visita e le sale prove dell'edificio principale, l'ex magazzino della casa cantoniera sarà trasformato in una sala polivalente da 196 posti con un palco di quasi 100 metri quadri. L'acustica sarà garantita da sistemi fonoassorbenti sulle pareti e sul soffitto mentre sul tetto sarà installato un sistema fotovoltaico con una produzione energetica annua fino a 21mila kWh. Fine lavori prevista per giugno 2026. Il conservatorio della Spezia ha circa quattrocento studenti, molti provenienti dall'estero e in particolare dalla Cina. Il bando prevede altri tre milioni di finanziamenti per ristrutturare la sede storica di Villa Marmori e l'ex scuola Don Rubino che ospiterà gli uffici e la parte amministrativa. "Siamo orgogliosi di poter attirare nella nostra città giovani di tutto il mondo che vogliono studiare la grande musica", ha detto il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini.



