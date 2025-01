Da Marcuzzi a Leone, l'entusiasmo dei co-conduttori di Sanremo

Per Katia Follesa è "un premio", per Alessia Marcuzzi l'occasione per ballare per strada, per Elettra Lamborghini un motivo per postare sui social faccine entusiaste, nonostante l'influenza che - scrive - da una settimana la costringe a letto. Sono le prime reazioni, a caldo, dei co-conduttori di Sanremo 2025, a poche ore dall'annuncio ufficiale di Carlo Conti al Tg1.

Follesa posta su Instagram una foto che la ritrae elegante, in abito nero lungo: "Qui stavo andando a ritirare un premio al Festival di Venezia… premio come 'Miglior comica dell'anno'. Un riconoscimento speciale in un periodo speciale della vita.

Oggi arriva un altro premio, salire sul palco di Sanremo e portare quello che so fare meglio… far ridere! Grazie a @carloconti.tv, grazie alle persone che lavorano accanto a me, ma soprattutto, grazie a Me!", il commento.

"Sarò un Malgioglio che nessuno si aspetta!", si limita a commentare al telefono il cantautore e paroliere, abituato a spiazzare a cominciare dal look. Marcuzzi salta e balla per strada, sulle note di Andiamo a Sanremo di Fabri Fibra: "Che dite? Sono felice?", commenta nelle stories di Instagram. Miriam Leone si affida invece a una classica cartolina da Sanremo: "Carlo Conti arriviamo!", mentre Nino Frassica e Geppi Cucciari postano i video dell'annuncio ufficiale.

Tace per ora Mahmood, e così Bianca Balti che cinque giorni fa scriveva: "Ho vinto tante lotte, dai cuori spezzati alla dipendenza e la vita, in termini di vita, non mi spaventa più.

Tuttavia, mi concedo il sogno di una vita senza avvenimenti né belli, né brutti. Tutto mentre Los Angeles, la città che ho scelto come casa, sta bruciando in fiamme". Ma in tanti commentano con affetto ed entusiasmo la sua presenza nel cast del festival.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA