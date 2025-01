Calcio: Sampdoria, Semplici 'ogni partita è una finale'

"Arrivano avversari di medio bassa classifica ora? Veramente lo siamo noi… Bisogna essere realisti e affronterà una gara alla volta come una finale: ci saranno tanti tifosi e vogliamo fargli un regalo". Così Leonardo Semplici, tecnico della Sampdoria in vista della partita di domani sera al Ferraris col Cesena: "Sta facendo bene, ha buoni principi, va affrontata come se fosse il Sassuolo". E' arrivato nelle scorse ore l'attaccante Niang e potrebbe già debuttare dal primo minuto: "Si è presentato in maniera ottima, anche fisicamente sta bene. Sono contento, può e deve alzare livello qualità attacco. Modulo? Dipende dalle condizioni dei calciatori e da quello che vedo durante l'allenamento", continua il mister che diversi dubbi sulla formazione iniziale: "Pedrola è cresciuto, valuteremo nelle prossime ore. Però abbiamo Akinsanmiro che ha un problema alla pianta del piede, mentre Benedetti ha un dolore al ginocchio. Infine, Tutino ha la febbre e gli fa male la caviglia: ci sono diversi aspetti da prendere in considerazione". E parlando di quest'ultimo Semplici spazza via le voci di mercato: "Cosa gli sta succedendo ? È un ragazzo molto sensibile, ha qualità, non sempre riesce a fare fronte al momento. Lui si sente responsabile, si fa più carico dei suoi demeriti. A Brescia fatto meno bene del solito, ma può tornare quello che è stato, deve fregarsene di più, pensare meno alle pagelle. Dobbiamo aiutarlo e resta alla Sampdoria", conclude Semplici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA