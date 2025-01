Rai, nuova rubrica del Tgr Liguria sul mondo delle associazioni

Una nuova rubrica dal titolo 'Insieme è più bello', a cura della giornalista Emanuela Pericu e tutta dedicata al mondo delle associazioni, da domani prenderà il via nella trasmissione 'Buongiorno Regione' della Tgr Liguria su Rai 3. Un viaggio con cui la testata guidata da Luca Ponzi darà voce alle tante realtà di cittadini che si aggregano uniti da una passione comune: lo sport, l'arte, un hobby o l'impegno sociale.

La prima puntata sarà dedicata all'associazione genovese 'Montegazzo Outdoor' che ha dato vita al 'Cammino dei Santuari del Mare', un percorso di 126 chilometri in sei tappe sulla scia del Cammino di Santiago, che parte da Sestri Ponente e chiude a Genova, passando per il Santuario di Nostra Signora della Guardia, Campoligure, l'Abbazia di Tiglieto, il Santuario Gesù Bambino di Arenzano e quello di Nostra Signora dell'Acquasanta.

Nel corso della puntata anche un flash sul Club Treno di Savona, punto di incontro degli appassionati delle ferrovie nella Città della Torretta o ancora a Chiavari il Coro delle Mani Bianche che comunica la musica anche attraverso la lingua dei segni per renderla accessibile a tutti. La rubrica andrà in onda ogni giovedì alle 7:30 su Rai 3.



