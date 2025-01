Migrante trovato morto tra scogli a Ventimiglia è 20enne eritreo

È un migrante eritreo di circa vent'anni l'uomo trovato morto tra gli scogli domenica scorsa nei pressi del valico di Ponte San Ludovico a Ventimiglia (Imperia). La vittima è stata identificata dai carabinieri, ma restano ancora molti gli interrogativi da chiarire sulla dinamica del decesso.

Al momento gli inquirenti escludono l'ipotesi di una morte violenta, sebbene quando è stato ritrovato il corpo lo straniero, che indossava mutande e una felpa, aveva una ferita alla testa, che potrebbe anche essersi procurato scivolando sulla roccia.

Il giovane risulta sconosciuto alle autorità locali e non si esclude, che fosse giunto da poco in Italia. Soltanto l'autopsia potrà fornire maggiori particolari sulla dinamica dell'accaduto per capire così, se sia morto annegato o per una caduta, se il decesso sia avvenuto su quella scogliera o se il corpo sia stato trasportato dal mare.



