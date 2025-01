Detenuto 30enne tenta di suicidarsi in carcere a Imperia

Un detenuto del carcere di via Agnesi, a Imperia, ha tentato di togliersi al vita ieri sera impiccandosi nel bagno della propria cella. L'uomo è stato salvato dal pronto intervento di un agente. A denunciare l'episodio è il sindacato Sappe della polizia penitenziaria. "Si tratta di un detenuto italiano di circa trent'anni - spiega il segretario regionale ligure del Sappe, Vincenzo Tristaino -. Ci auguriamo, che l'amministrazione penitenziaria riconosca un adeguato riconoscimento per la professionalità e l'altruismo dimostrati dai poliziotti intervenuti".

Nel settembre scorso, nello stesso penitenziario, si era tolto la vita un carcerato, mentre a novembre gli uomini della penitenziaria erano riusciti a salvarne un secondo, che aveva tentato di suicidarsi tra le sbarre. Per il segretario generale del Sappe, Donato Capece: "Questo ulteriore tentato suicidio commesso nel carcere di Imperia deve far riflettere sulla condizione in cui vivono i detenuti e su quella in cui è costretto ad operare il personale di polizia penitenziaria".





