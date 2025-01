Comune Genova incontra neogenitori per 'primi mille giorni'

Una rete di pediatri, farmacisti, pedagogisti, psicologi, educatori, infermieri, per accompagnare i neogenitori alla nascita del bambino con serenità, dialogando con esperti in diverse materie, in un ambiente orientato all'ascolto e al sostegno. È questo, in breve, l'obiettivo di "I primi mille giorni", arrivato alla terza edizione, che prevede incontri a cadenza settimanale per affrontare temi che vanno dalle allergie alle manovre antisoffocamento, dall'esposizione digitale alla sicurezza in auto, fino alle misure di sostegno come bonus e detrazioni. "Con questo progetto - dice l'assessore al Sociale del Comune di Genova Enrico Costa - si vuole dare un concreto segno della centralità del lavoro di rete e dell'attenzione alle famiglie, in particolare nel delicato momento della nascita di un figlio. Il percorso dell'iniziativa è una proposta a forte rilevanza sociale, sia in termini di prevenzione che in termini di promozione. La rete che si è creata intorno al progetto è una testimonianza preziosa del lavoro di squadra che negli anni è stato costruito per stare vicini alle famiglie e aiutarle in un momento speciale ma altrettanto impegnativo come l'arrivo di un nuovo figlio".

Una terza edizione che, per la prima volta, vede anche la partecipazione delle circa 300 farmacie aderenti a Federfarma.

"Pensiamo che il nostro ruolo sia quello di essere punti di riferimento per i cittadini sui temi legati alla salute - spiega Federico Bruccoleri, consigliere di Federfarma - e tutti i giorni assistiamo i neogenitori con molti servizi che si possono trovare nelle nostre farmacie". Gli incontri, che si svolgeranno nella sede di Palazzo Tursi, inizieranno il 20 gennaio e andranno avanti fino al 5 maggio.



