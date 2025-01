Comunali Genova, Pd incontra Linea Condivisa, Avs, M5S e Azione

Giornata campale quella di oggi per il Pd genovese che ha proseguito le 'consultazioni bilaterali' con le possibili forze nella coalizione in vista delle elezioni comunali a Genova. Se i colloqui di ieri con (tra gli altri) Italia Viva sembrano aver segnato l'inizio della ricucitura - dopo il mancato sostegno dei renziani ad Andrea Orlando alle ultime regionali - più complessi gli incontri di oggi. Il segretario metropolitano Simone D'Angelo, insieme a parte del comitato politico, ha dialogato con Linea Condivisa, Alleanza Verdi Sinistra e M5S, mentre in serata è in programma un confronto con riformisti, liberali, europeisti e Azione.

Tra le questioni sollevate quella dei temi del programma.

Linea Condivisa, presente con una folta delegazione che ha visto protagonisti il consigliere regionale Gianni Pastorino, il consigliere comunale Filippo Bruzzone e diversi rappresentanti della sinistra indipendente nei Municipi, ha fatto sapere con una nota diramata poco dopo la fine dell'incontro, che la discussione è stata orientata alla costruzione di una "coalizione forte e coesa", ma il gruppo ha sottolineato come, prima ancora che i nomi dei possibili candidati, sia necessario evitare "ambiguità su temi cruciali per il futuro di Genova".

Tra questi il 'no' deciso ai progetti dello skymetro e del termovalorizzatore, così come l'urgenza di considerare prioritarie le questioni dell'offerta socio-educativa e del lavoro.

Più delicata, parlando di nomi, la posizione di Avs e M5S. I rossoverdi non vedrebbero di buon occhio uno dei nomi di area Pd circolati in queste settimane, quello di Alessandro Terrile, ex segretario provinciale dem, finito nella bufera della maxi inchiesta in Regione e in porto non per questioni giuridiche ma per il suo rapporto con uno degli indagati, Mauro Vianello.

Anche per Avs sono cruciali i temi legati alla sostenibilità ambientale e alla cementificazione, cosa che potrebbe creare attriti con forze come Azione o Italia Viva. Per quanto riguarda il M5S, al tavolo con il Pd, il coordinatore regionale Stefano Giordano, il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi e il consigliere comunale Fabio Ceraudo. I pentastellati, che pure hanno visto un risultato non ottimale alle ultime regionali, non rinunciano a mettere sul piatto propri candidati, a partire dall'ex europarlamentare Tiziana Beghin, fosse anche solo per alzare il tiro della trattativa in vista dei ragionamenti sui Municipi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA