Coldiretti, sospendere pagamenti bollette Rivieracqua

La sospensione dei pagamenti delle bollette di Rivieracqua per un periodo di trenta giorni, affinché gli utenti possano avere il tempo necessario per verificare la correttezza delle tariffe applicate, è stata chiesta oggi da Coldiretti Imperia, nel corso di un incontro con il sub commissario dell'Ato drico integrato Ovest, Cecilia Brescianini, convocato, dopo che numerose imprese e privati cittadini hanno ricevuto cartelle con importi a volte esorbitanti dovuti all'entrata in vigore delle nuove tariffe, unitamente alla richiesta di conguagli per gli anni precedenti.

Per l'associazione erano presenti Gianluca Boeri e Domenico Pautasso, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti.

La categoria ha anche evidenziato la necessità, che l'Ato idrico "metta nero su bianco che le somme richieste a titolo di pregresso siano da considerarsi unicamente come conguagli e non retroattività - spiegano Boeri e Pautasso -. È cruciale che le imprese agricole ricevano conferme ufficiali, che i costi richiesti siano effettivamente dovuti, evitando ulteriori incertezze su una questione già di per sé complessa". Un passo per garantire che non vengano commessi errori in grado di danneggiare ulteriormente le imprese agricole già provate da una situazione economica instabile. Un altro punto riguarda l'applicazione delle tariffe pregresse sui contratti forfettari.

Coldiretti ha chiesto chiarimenti sul modo in cui tali tariffe vengano applicate, specificando su quale base vengano calcolati i costi pregressi per i contratti forfettari, al fine di "evitare ingiustizie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA