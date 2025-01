Cocaina tra le banane, sequestrati 24 chili in porto Vado

Presso il Porto di Vado Ligure (Savona), i funzionari del Reparto Antifrode dell'Ufficio delle Dogane di Savona, coadiuvati dai militari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato cocaina per un peso complessivo di 24 kg durante l'esecuzione di un controllo ordinario sui carichi di frutta fresca provenienti dal Sud America. La droga, occultata in un container di banane provenienti da Puerto Bolivar (Ecuador), era confezionata in 20 panetti raffiguranti, per la maggior parte, il simbolo di una fenice. Il costo dello stupefacente sul mercato di spaccio è stimato in circa 2.200.000 euro. Il sequestro posto in essere è frutto dell'azione sinergica dell'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza nell'attività di contrasto agli illeciti in applicazione del Protocollo di Intesa siglato dalle due istituzioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA