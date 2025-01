Capo narcos Calì condannato a Genova ucciso in Colombia

Il capo della banda dei narcos originari di Calì (Colombia) ma attivo per anni a Genova è stato trucidato nei mesi scorsi mentre aspettava la sentenza di appello. Il particolare è emerso a Genova a margine della condanna, emessa dal giudice per l'udienza preliminare Nicoletta Guerrero, nei confronti di un sodale, l'unico che ancora non era stato condannato. Il gup ha condannato con rito abbreviato a 12 anni Richard Carpio Guamanquishpe (difeso dall'avvocato Cristiano Mancuso).

L'omicidio, un vero e proprio agguato, è avvenuto alla periferia di Calì. La vittima è Crystian Moreno Restrepo. Nel 2021 era stato condannato a 20 anni a Genova perché ritenuto la mente di una organizzazione che gestiva un traffico di coca e spaccio tra Sampierdarena e il centro storico. La banda faceva arrivare i soldi in Colombia, per pagare i carichi di droga, attraverso money transfer compiacenti. Il suo avvocato Andrea Martini era riuscito a farlo scarcerare fra un grado di giudizio e l'altro. Moreno Restrepo era tornato a Calì dove è stato trucidato da due sicari, in un regolamento di conti. L'inchiesta era stata coordinata dal pm Marco Zocco. In primo grado erano state 11 le persone condannate a oltre 100 anni in totale.





