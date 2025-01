Calcio: Sampdoria, ufficiale l'arrivo di Niang fino a giugno

A seguito dell'arrivo dell'esterno Pietro Beruatto la Sampdoria ufficializza anche l'acquisto dell'attaccante M'Baye Niang che si è svincolato recentemente dal Wydad Casablanca. Sarà convocato per la gara di venerdì sera al Ferraris col Cesena. Classe 1994, nella scorsa stagione era stato chiamato dall'attuale ds doriano Pietro Accardi all'Empoli e l'ex Milan aveva dato un contributo prezioso con sei reti per la salvezza della squadra toscana.

Per il tecnico Leonardo Semplici è una soluzione offensiva importante con Niang che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Intanto appare vicinissimo a Genova il centrocampista del Monza Mattia Valoti che dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno 2026. Quest'anno ha giocato pochissimi minuti mentre nella passata stagione era stato importante a Pisa con 10 reti in 33 presenze.



