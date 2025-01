Auto di lusso rubate in Italia e vendute all'estero, due arresti

La polizia stradale di Genova ha sgominato un traffico di auto di lusso rubate in Italia e trasferite via nave in Africa per un giro d'affari di un milione e mezzo. Sono due le persone arrestate e quattro quelle sottoposte all'obbligo di firma e dimora, almeno venti i furti accertati in tutta Italia e in particolare nel Lazio.

L'indagine 'Tangeri Express', coordinata dalla procura di Genova, ha scoperto che le vetture erano spedite in Marocco e Mauritania, ma anche in alcuni casi nell'est Europa, in Serbia e in Albania. L'inchiesta è partita nel 2023, dopo l'arresto in Spagna di due italiani di 41 e 35 anni a bordo di una Maserati Grecale risultata rubata.

In alcuni casi le vetture venivano prese in società di leasing. Una volta in possesso dei veicoli l'organizzazione prima di esportarli cambiava i dati identificativi dei telai e li dotava di targhe false e documentazione apocrifa. Una volta arrivati nel porto di Genova venivano imbarcati su traghetti alla volta del Nordafrica.

In un secondo corridoio illecito, i veicoli transitavano per Ventimiglia verso lo scalo marittimo del porto di Sete (Marsiglia) per raggiungere il Marocco. Sono state identificate 24 persone responsabili a vario titolo di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, falsità materiale ed ideologica, appropriazione indebita, truffa e simulazione di reato.

Al vertice dell'organizzazione un uomo di 35 anni, residente in provincia di Roma e già in carcere a Lecce per reati connessi ad attività legate alla criminalità organizzata di stampo mafioso.



